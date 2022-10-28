В «Россетях» заявили о возможной выплате промежуточных дивидендов рядом «дочек» компании

Ряд межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК), подконтрольных ПАО «Россети», могут выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы за 9 месяцев 2022 года, сообщил сегодня «Интерфаксу» генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

Он заявил, что накануне компания направила в ряд дочерних зависимых обществ требование о созыве внеочередных собраний акционеров с вопросами о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года.

По словам Рюмина, ряд компаний, финансовое состояние которых является устойчивым, смогут заплатить промежуточные дивиденды.

При этом топ-менеджер пояснил, что вопрос о том, как именно сами «Россети» потратят полученные от дочерних компаний выплаты, «находится в компетенции совета директоров» холдинга.

На данный момент дивидендная политика по холдингу «Россети» ориентирована на распоряжение правительства 1094-р. Оно предусматривает правило, по которому дивиденды выплачиваются из большей величины прибыли — РСБУ или МСФО — в размере не менее 50%.

Напомним, в состав группы «Россети» — одного из крупнейших в мире электросетевых холдингов — входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и одна магистральная сетевая компания.