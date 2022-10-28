Президент Турции Эрдоган заявил об обеспечении распределения российского газа в Европу

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара через «Турецкий поток» сможет обеспечить распределение российского газа в европейские страны. Об этом турецкий лидер сообщил, выступая с программной речью в связи с грядущим столетием республики, передает агентство Anadolu.

«В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из Российской Федерации в Европу через «Турецкий поток», — сказал он.

19 октября Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба для снабжения европейских государств топливом.

Отмечалось, что газовый хаб в Турции могут создать в месте выхода ветки «Турецкого потока» в провинции Кыркларэли.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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