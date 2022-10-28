Экономисты МГУ предложили заняться реприватизацией в России из-за отставания в развитии

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Для России в условиях санкций «жизненно важно» реорганизовать систему частной собственности, которая на сегодняшний день работает не на экономику, а «на небольшой круг выгодополучателей». Такое мнение выразили профессора кафедры политической экономии МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков в материале «Надломленный вектор развития российской экономики» в журнале «Вопросы политической экономии».

«За 30 лет, прошедших с начала рыночных реформ, реальный ВВП России превысил показатель 1990 года всего лишь на 20–25%, в то время как значение мирового ВВП в 2019 году в 2,8 раза превышало аналогичный показатель 1990 года», — отметили экономисты.

Основной причиной того, что за последние 30 лет Россия в разы отстала от мировой траектории экономического развития, они назвали приватизацию в 1990-х годах, когда «имущество государства на очень льготных условиях перешло в формы частной собственности».

Накануне президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай» заявил, что инфляция в России в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8–2,9%.

В тот же день министр экономического развития России Максим Решетников сказал, что адаптация российской экономики к новым условиям происходит быстрее запланированного, и в конце 2022 года в квартальном выражении перейдет к росту.

На этой неделе аналитики «Национального рейтингового агентства» (НРА) указали, что снижение внутреннего валового продукта (ВВП) России продолжится в 2023 году. Эксперты пояснили, что не видят причин для возобновления роста ВВП из-за низкой инвестиционной активности.

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