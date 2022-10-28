Рейтинговое агентство назвало три варианта изменения ключевой ставки ЦБ до конца года

Аналитики «Национального рейтингового агентства» подготовили для «Газеты.Ru» прогноз, в котором описали три сценария развития ситуации с ключевой ставкой Центробанка до конца 2022 года. В соответствии с первым из них, регулятор может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на заседании 28 октября. ЦБ также может повысить ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых, но этот вариант маловероятен. Или регулятор может оставить ставку неизменной в октябре, а в дальнейшем плавно ее повышать в ноябре и декабре, а также в начале 2023 года.

«Первый сценарий мы считаем наиболее вероятным. Растут цены. С начала октября они прибавили 0,08%, с начала года — 10,66%. Повышаются инфляционные ожидания населения и бизнеса. В таких условиях ЦБ вряд ли будет снижать ключевую ставку. Скорее всего, она будет сохранена на уровне 7,5%», — рассказали аналитики НРА.

По их словам, есть и пессимистичный сценарий, по которому ЦБ может повысить ключевую ставку до 7,75% годовых. Авторы прогноза уточнили, что этот вариант возможен, если высокие ставки доходности облигаций федерального займа в ближайшее время не снизятся. Представители НРА отметили, что доходность ОФЗ резко выросла на фоне мобилизации в России, введения военного положения и ожиданий принятия мобилизационных мер в экономике.

«Но этот сценарий мы считаем маловероятным. Рост рисков в экономике привел к росту сбережений и сокращению потребительского спроса. Увеличение ставки сейчас может негативно повлиять на перспективы восстановления экономики», — уверены в НРА.

Согласно третьему сценарию, ставка будет сохранена 28 октября, а затем повышена в ноябре и декабре, а также в 2023 году.

«Банк России может повысить ключевую ставку на следующих заседаниях — в конце 2022 года и начале 2023 года. В частности, а марте следующего года — на 0,5–1 процентный пункт до 8–9% годовых», — уточнили в НРА.

В 2021 году ЦБ восемь раз повышал ключевую ставку, в 2022 году — два раза. 28 февраля показатель подняли до 20%, затем Банк России перешел к циклу снижения ставки. С этого момента ключевая ставка была уменьшена на 12,5 п.п.