Блинкен оценил подготовку Европы к предстоящей зиме

Блинкен: Европа предприняла «очень важные шаги», чтобы перезимовать в хорошей форме

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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Европа предприняла «очень важные шаги», чтобы пережить предстоящую зиму. Об этом сообщает РИА Новости.

«По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме», — отметил Блинкен.

Он указал, что европейские страны сделали несколько важных шагов: сократили уровень потребления, наполнили газом собственные резервы.

Уход от российских энергоресурсов, по его мнению, не обходится «без трудностей и боли».

Несколько дней назад исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что европейские страны на фоне энергетического кризиса смогут пережить зиму, если погода не будет суровой.

Ранее The Wall Street Journal написала, что европейские страны в этом году смогли подготовиться к зимнему сезону без газа из России, однако все равно ожидают худшего.

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