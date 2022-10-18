WSJ: Европа подготовилась к зимнему сезону без российского газа, но ожидает худшего

close
100%
Markus Schreiber/AP

Европейские страны в этом году смогли подготовиться к зимнему сезону без газа из России, однако все равно ожидают худшего. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Европа готова к зиме без российского газа, насколько это возможно, однако права на ошибку у нее нет. Несмотря на то, что ее газохранилища заполнены, технические сбои и наступление холодов могут обернуться катастрофой», — отметили в публикации.

По данным издания, европейский регион сейчас находится в лучшем положении, чем казалось несколько месяцев назад. Речь идет о том, что хранилища газа полны, а в европейские порты плывут танкеры с СПГ. Кроме того, Европа смогла снизить потребление электроэнергии, что также способствует успешному прохождению отопительного сезона.

Авторы статьи указали, что многое в предстоящую зиму будет зависеть от сокращения потребления. Кроме того, серьезные холода или авария на трубопроводе могут нарушить все планы региона по отопительному сезону. Из-за этого может вырасти риск нормирования электроэнергии, отключений света и последующей рецессии в экономике.

16 октября президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что Европа переживает энергетический шок невиданных масштабов. Он также добавил, что итальянцам предстоящей зимой стоит готовиться к нормированному потреблению газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть