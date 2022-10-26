Россия нарастила объемы производства СПГ почти на 12% в 2022 году

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Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в период с января по сентябрь 2022 года вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Производство СПГ за девять месяцев 2022 года составило 24,1 млн тонн, что на 11,9% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года», — отметили в сообщении.

В Росстате указали, что в сентябре СПГ было произведено всего 2,5 млн тонн, что на 0,5% меньше показателей прошлого года. При этом данный результат на 5,5% больше уровня добычи августа 2022 года.

По данным Росстата, в 2021 году было произведено 30,1 млн тонн СПГ, а в 2020 году этот показатель был на уровне 30,5 млн тонн.

В начале сентября глава Министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия в настоящее время не обсуждает возможность перехода на оплату в рублях СПГ.

До этого министр финансов Антон Силуанов поддержал инициативу «Газпрома» по переводу оплаты за российский сжиженный природный газ в рубли по аналогии с механизмом торговли трубопроводным топливом. Замглавы департамента «Газпрома» Кирилла Полоуса ранее утверждал, что основными покупателями СПГ являются европейские страны, однако на них в данном сегменте торговли пока не распространяется рублевая схема оплаты.

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