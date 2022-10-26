Госдума одобрила проект об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей

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Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рублей. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительным материалам законопроекта, соответствующую сумму МРОТ предлагается установить с 1 января 2023 года с ростом на 6,3% к предыдущему году.

Как отмечают разработчики инициативы, принятие законопроекта способствует обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что проект бюджета РФ на предстоящие 2023–2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и зарплат работников бюджетной сферы.

Прожиточный минимум на душу населения в России в 2024 году составит 15 049 рублей. Такие предварительные данные разгласил

Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов также оглашал предварительные данные, согласно которым прожиточный минимум на душу населения в России в 2024 году составит 15 049 рублей.

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