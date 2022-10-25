Минтранс предложил разрешить устанавливать неоригинальные запчасти на иностранные самолеты

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Министерство транспорта РФ предложило разрешить установку неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты российских авиакомпаний. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается в 2022-2023 годах разрешить «российским эксплантатам» (юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям), которые занимаются техническим обслуживанием «подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов» использовать неоригинальные детали или компоненты, «имеющими одобрения FAA, EASA, TCCA, ANAC, CAAC, CAO.IRI организациями по процедурам, аналогичным процедурам, установленным в FAA Part Manufacturer Approval (PMA)».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским заявил о необходимости налаживания обслуживания самолетов Sukhoi Superjet. В ответ он отметил, что самолеты необходимо не только произвести, но и эффективно эксплуатировать со стороны авиакомпаний, чтобы они «летали качественно».

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