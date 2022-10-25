Минтранс предложил разрешить устанавливать неоригинальные запчасти на иностранные самолеты

Министерство транспорта РФ предложило разрешить установку неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты российских авиакомпаний. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается в 2022-2023 годах разрешить «российским эксплантатам» (юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям), которые занимаются техническим обслуживанием «подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов» использовать неоригинальные детали или компоненты, «имеющими одобрения FAA, EASA, TCCA, ANAC, CAAC, CAO.IRI организациями по процедурам, аналогичным процедурам, установленным в FAA Part Manufacturer Approval (PMA)».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским заявил о необходимости налаживания обслуживания самолетов Sukhoi Superjet. В ответ он отметил, что самолеты необходимо не только произвести, но и эффективно эксплуатировать со стороны авиакомпаний, чтобы они «летали качественно».