Рогов: Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России

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Sergei Chuzavkov/AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что регион подключили к газотранспортной системе России, передает РИА Новости.

Он отметил, что централизованное газоснабжение уже восстановили в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домах.

«В тепле уже находится 3 тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались», — сказал представитель администрации Запорожья.

Первым городом, куда подан газ, стал Бердянск, затем газ подадут в Мелитополь и другие населенные пункты.

В июле Киев отключил газоснабжение Запорожской области. Региональные власти обратились к российскому правительству с просьбой помочь с газоснабжением. В результате было принято решение проложить газопровод Бердянск-Мелитополь для снабжения жителей региона, оставшихся без газа.

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