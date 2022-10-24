Путин заявил о «мощном» росте турпотока в России

Внутренний туристический поток в России демонстрирует «мощный» рост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер в разговоре с президентом указал, что в последнее время структура туристического потока в стране изменилась: количество поездок с целью рекреации и отдыха выросло вдвое, а раньше значительную часть составляли бизнес-поездки.

«Как раз только хотел вам сказать, (внутренний турпоток) растет мощно на самом деле», — добавил Путин.

Чернышенко также рассказал, что туротрасль в России получает серьезные инвестиции из федерального и региональных бюджетов. По его словам, до 2024 объем вложенных в эту сферу средств должен достичь триллиона рублей.

20 октября президент России упразднил Ростуризм. Полномочия агентства он передал Минэкономразвития. В опубликованном на интернет-портале правовой информации документе говорится, что соответствующее решение принято для «совершенствования» госуправления в сфере туризма, а также для «повышения эффективности» и «оптимизации».