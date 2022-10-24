«Ростех»: РФ закупает компоненты приборостроения и электронику в Юго-Восточной Азии

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Андрей Демидов

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в интервью газете «Ведомости» о том, что Россия закупает компоненты для приборостроения и электронику в странах Юго-Восточной Азии.

По словам Чемезова, госкорпорация делает все возможное, чтобы наладить собственное производство электронной компонентной базы (ЭКБ). Только за последние полгода было создано более 700 типов ЭКБ.

«В основном это касается электроники и комплектующих для приборостроения. Что касается этих компонентов, то сохраняется возможность покупать их в странах Юго-Восточной Азии», — поделился Чемезов.

Ранее «Ростех» сообщал, что новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления. Об этом говорил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. По его словам, это позволит повысить защищенность экипажа и живучесть машины на поле боя.

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