Мэр Николаева Сенкевич: жители, покинувшие город, обязаны платить за отопление в квартирах

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города, временно покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах. Об этом сообщает РИА Новости.

«За отопление придется заплатить. Кто-то платит онлайн, находясь на расстоянии, а есть люди, у которых эти долги накапливаются, и потом будут принимать решения, как с этим быть», — заявил Сенкевич.

Он подчеркнул, что тепло в жилых помещениях поможет сохранить имущество горожан. В ином случае квартиры покроются плесенью, а бытовая техника выйдет из строя, мебель «распухнет». Сенкевич утверждает, что в такой ситуации покинувшие город жители потеряют гораздо больше, чем при оплате счетов за отопление.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.