Эксперт Маслов: КНР перенесла публикацию экономических показателей из-за снижения роста ВВП

Значительное снижение роста ВВП Китая могло стать причиной переноса публикации ключевых показателей экономики страны за третий квартал (июль — сентябрь) 2022 года. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов, написало агентство ТАСС.

17 октября Государственное статистическое управление КНР сообщило, что власти отложили публикацию главных показателей экономики, в том числе ВВП, по итогам трех кварталов 2022 года. Публикацию планировали на 18 октября.

«Это с связано с очень серьезным падением роста ВВП. Если смотреть по региональным графикам, ВВП по третьему кварталу, наверное, составляет 2%, меньше 3%. И перед съездом было бы политически неправильно публиковать это «падение»», — отметил Маслов.

Как отметил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, ВВП все равно вырос, но психологически население Китая привыкло богатеть. Из-за снижения цифр могло возникнуть социальное недовольство.

В марте газета The Guardian написала, что председатель Государственного совета КНР Ли Кэцян поставил цель роста ВВП в 2022 году на уровне 5,5%. Это стало рекордно низкими планами по экономическому росту с 1991 года, когда страна только активно вливалась в мировые экономические процессы.