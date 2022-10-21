Forbes: Илон Маск потерял 35% своего состояния с ноября 2021 года

Основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск потерял 35% своего состояния с начала ноября 2021 года, когда в его распоряжении было $320,3 млрд, написал американский журнал Forbes.

Только в октябре Маск утратил $28 млрд. По последним подсчетам издания, его состояние оценивают в $209,4 млрд. Владельца Tesla по-прежнему считают самым богатым человеком в мире.

Состояние миллиардера рухнуло вслед за падением акций Tesla. 19 октября компания опубликовала финансовый отчет за третий квартал (июль — сентябрь), результаты которого оказались хуже, чем ожидали инвесторы. Tesla сообщила о доходах в размере $21,5 млрд, что ниже прогнозов Уолл-стрит в $22 млрд.

В июне Forbes написал, что Маск лишился порядка $16,9 млрд, и при этом акции автоконцерна упали на 9,2% всего через сутки после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla.

В конце сентября сообщалось, что глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг за последние 12 месяцев потерял больше половины своего личного состояния и выбыл из топ-10 в списке богатейших людей США по версии журнала Forbes.