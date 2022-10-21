Песков прокомментировал передачу функций Ростуризма Минэку

Песков заявил, что дискуссия на Госсовете не связана с упразднением Ростуризма

close
100%
Ростуризм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задачи, стоящие перед Ростуризмом, будут продолжены, работа ведомства высоко оценивалась. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

У Пескова также спросили, не связана ли передача функций Ростуризма Минэку с дискуссией на Госсовете.

«Нет, это не связано. Действительно, все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства — эта работа будет продолжена», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского главы государства добавил, что на фоне амбициозных планов касательно внутреннего туризма, будет продолжаться развитие направления на более высоком уровне в составе министерства.

Дальнейшая работа экс-руководителя Ростуризма Зарины Догузовой зависит от нее и тех предложений, которые могли быть сделаны, заключил Песков.

20 октября стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение упразднить Ростуризм, передав полномочия ведомства Министерству экономического развития.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть