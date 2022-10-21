Песков прокомментировал передачу функций Ростуризма Минэку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задачи, стоящие перед Ростуризмом, будут продолжены, работа ведомства высоко оценивалась. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

У Пескова также спросили, не связана ли передача функций Ростуризма Минэку с дискуссией на Госсовете.

«Нет, это не связано. Действительно, все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства — эта работа будет продолжена», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского главы государства добавил, что на фоне амбициозных планов касательно внутреннего туризма, будет продолжаться развитие направления на более высоком уровне в составе министерства.

Дальнейшая работа экс-руководителя Ростуризма Зарины Догузовой зависит от нее и тех предложений, которые могли быть сделаны, заключил Песков.

20 октября стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение упразднить Ростуризм, передав полномочия ведомства Министерству экономического развития.