Песков прокомментировал передачу функций Ростуризма Минэку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задачи, стоящие перед Ростуризмом, будут продолжены, работа ведомства высоко оценивалась. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.
У Пескова также спросили, не связана ли передача функций Ростуризма Минэку с дискуссией на Госсовете.
«Нет, это не связано. Действительно, все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства — эта работа будет продолжена», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского главы государства добавил, что на фоне амбициозных планов касательно внутреннего туризма, будет продолжаться развитие направления на более высоком уровне в составе министерства.
Дальнейшая работа экс-руководителя Ростуризма Зарины Догузовой зависит от нее и тех предложений, которые могли быть сделаны, заключил Песков.
20 октября стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение упразднить Ростуризм, передав полномочия ведомства Министерству экономического развития.