В Кремле рассказали о работе турецкого газового хаба

Песков заявил, что пока в Кремле нет понимания, как будет работать турецкий хаб

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга, что в Москве пока нет понимания того, как будет работать турецкий газовый хаб.

В ответ на вопрос журналиста о работе газового хаба Песков заявил, что идея была поддержана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Нет, пока понимания нет. Идея была поддержана Эрдоганом. Президенты в Астане дали поручение начать переговоры и консультации соответственно ведомствам двух стран. Инициатива в интересах Москвы и Анкары, нюансы будут прорабатываться. Турецкий поток — это исправно работающая система, а по хабу надо нюансы проговаривать. Должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели», — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что газовый хаб в Турции могут создать в месте выхода ветки «Турецкого потока» в провинции Кыркларэли.

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба для снабжения Европы топливом.

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