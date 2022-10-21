Крымская водочная компания начнет продажу алкогольных коктейлей в России

Крымская водочная компания (КВК), производящая коньяк «Коктебель» и водку Medoff, запланировала выход на российский федеральный рынок слабоалкогольных коктейлей. Фирма в течение нескольких месяцев начнет продажу этих напитков в бутылках, приводит слова генерального директора КВК Виктора Злотницкого «Коммерсантъ».

«В ближайшие месяцы в сетях начнутся продажи негазированной линейки в бутылках под брендом Longer с несколькими вкусами. Переговоры находятся на финальной стадии», — заявил Злотницкий.

По его словам, в 2023 году КВК планирует расширить ассортимент алкогольной продукции за счет выпуска нового бренда коктейлей в алюминиевых банках.

КВК принадлежит завод по производству алкогольных напитков в Симферополе. Раньше компания входила в структуру украинскую ГК «Союз-Виктан» Андрея Охлопкова. По итогам первого полугодия 2022-го компания нарастила производство коньяка (бренды «Коктебель», «Крымский» и др.), увеличив долю на российском рынке на 57%, до 326 тыс. дал год к году.

Кроме того, КВК также выпускает водку Medoff, «Союз-Виктан», «На березовых бруньках» и «Мърная». В этом сегменте по итогам 2021 года суммарная выручка компании выросла на 16%, до 3,25 млрд рублей. В сегменте слабоалкогольных коктейлей фирма представлена напитком Longer, который в настоящее время продается в Крыму.

«В 2023 году планируется отгрузить не менее 350 тыс. дал, а в перспективе двух лет — закрепиться в десятке самых популярных брендов в категории», — заключил Злотницкий.

19 октября газета «Коммерсантъ» узнала о решении руководства одного из крупнейших производителей водки в России — компании Beluga Group — продать международные права на бренд водки Beluga за $75 млн. Это было обусловлено международными санкциями и обострением геополитической ситуации. После этого компании сосредоточится в большей степени на реализации продукции на внутрироссийском рынке.