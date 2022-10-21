Египет выпустит зеленые облигации на $500 млн в текущем финансовом году

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Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Египет готовится к выпуску зеленых облигаций на сумму около 9,8 млрд египетских фунтов (500 млн долларов) в течение текущего финансового года, заканчивающегося в июне 2023 года. Об этом заявил министр финансов Мохамед Мааит в интервью Al-Sharq.

Это происходит на фоне оптимистических прогнозов в отношении того, что мировые рынки улучшатся в этот период.

Выпуск намечен за несколько недель до конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2022 года, или COP 27, которая состоится в городе Шарм-эль-Шейх.

В рамках нового бюджета североафриканская страна планирует выпустить международные облигации на сумму 91,5 млрд египетских фунтов по сравнению с 66 млрд египетских фунтов в предыдущем бюджете.

Без учета финансирования Международного валютного фонда Египет займет до 54,9 млрд египетских фунтов у мировых финансовых учреждений в 2022-23 финансовом году по сравнению с 12,4 млрд египетских фунтов в текущем финансовом году.

Зеленые облигации — ценные бумаги, которые предоставляются на условиях возвратности и финансируют природоохранные проекты и направления по улучшению экологической ситуации. Такие облигации — неотъемлемая часть зелёной экономики. Она обеспечивает социальное благополучие и справедливость, но при этом минимизирует экологический дефицит и риски для окружающей среды.

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