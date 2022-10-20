Reuters: Казахстан начал использовать альтернативные маршруты экспорта нефти, минуя Россию

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Pavel Mikheyev/Reuters

Казахстанские нефтяные компании с осени 2022 года начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти в Евросоюз (ЕС), минуя транзит через систему Каспийского трубопроводного консорциума (соединяет месторождения на западе Казахстана с портом Новороссийска). Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, казахско-американская объединенная корпорация «Тенгизшевройл» планирует в октябре поставить 1000 тонн сырья по железной дороге в Финляндию. Акционерами этого предприятия выступают американские Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), казахстанская госкомпания «Казмунайгаз» (20%) и структура российского «Лукойла» Lukarco B.V. (5%).

Другая нефтяная компания Total & Dunga до конца 2022 года планирует отгрузить до 200 тыс. тонн нефти через каспийский порт Актау в трубопровод БакуТбилиси — Джейхан (транспортирует азербайджанскую нефть через Грузию в турецкий порт Джейхан).

В августе агентство Reuters писало, что Казахстан планирует продавать 1,5 млн тонн нефти в год через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан в обход России.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти. Приоритетным он назвал Транскаспийский маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря и ведет в страны Европы, минуя Россию.

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