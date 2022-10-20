Мишустин утвердил передачу функций Ростуризма Минэку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций упраздненного Ростуризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов — с 35 до 37», — указали в ведомстве.

20 октября президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому упраздняется Федеральное агентство по туризму. Решение принято в рамках совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности. Функции Ростуризма будут делегированы Министерству экономического развития.

Указ, подписанный Путиным, вступил в силу со дня его публикации. Отмечалось, что министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования и ряд других направлений.

Направление сферы туризма в правительстве при этом по-прежнему будет курировать вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.