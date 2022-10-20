Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития

close
100%
Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому упраздняется Федеральное агентство по туризму. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Решение принято в рамках совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности.

При этом теперь функции Ростуризма будут делегированы Министерству экономического развития.

В третьем пункте подчеркивается, что Минэкономразвития становится правопреемником упраздняемого ведомства, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Указ, подписанный Путиным, вступил в силу со дня его публикации — 20 октября.

Также было ведомству поручено создать нормативную базу с учетом новых функций в течение полугода.

Ранее стало известно, что Ростуризм представит меры поддержки туристической отрасли в Крыму. Не уточняются сроки рассмотрения проекта поддержки туротрасли и обсуждения на уровне властей РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть