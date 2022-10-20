Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому упраздняется Федеральное агентство по туризму. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Решение принято в рамках совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности.

При этом теперь функции Ростуризма будут делегированы Министерству экономического развития.

В третьем пункте подчеркивается, что Минэкономразвития становится правопреемником упраздняемого ведомства, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Указ, подписанный Путиным, вступил в силу со дня его публикации — 20 октября.

Также было ведомству поручено создать нормативную базу с учетом новых функций в течение полугода.

Ранее стало известно, что Ростуризм представит меры поддержки туристической отрасли в Крыму. Не уточняются сроки рассмотрения проекта поддержки туротрасли и обсуждения на уровне властей РФ.