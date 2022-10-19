Транзит белорусских грузов через российские порты с начала года увеличился в 2,2 раза

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

С начала 2022 года по сентябрь Белоруссия нарастила объемы транзита грузов через российские порты в 2,2 раза. Показатели достигли отметки 3,6 млн тонн, приводит слова вице-премьера республики Анатолия Сивака ТАСС.

«За январь – сентябрь 2022 года вывоз белорусского экспортного груза в порты Российской Федерации составил 3,6 млн тонн и увеличился в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года», — заявил Сивак.

По его словам, для транзита грузов из Белоруссии в России задействованы 14 портов. Они расположены в акваториях Северо-западных регионов страны, а также Черного и Азовского морей.

«Проработаны схемы доставки экспортных белорусских грузов с задействованием портов Северо-Западного региона России, портов Черного и Азовского морей, по сухопутным маршрутам в направлении Китая», — уточнил вице-премьер.

29 сентября представители пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии заявили, что республика договорилась с Москвой о транзите грузов через территорию России. При этом доставка будет осуществляться по морским и сухопутным путям.

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