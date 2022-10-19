Аналитики FinExpertiza заявили, что самые большие зарплаты в РФ у нефтяников и газовиков

Самые высокие зарплаты в России оказались у нефтяников и газовиков, которые получают 175 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики (175 тыс. руб. в месяц до вычета подоходного налога), менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тыс. руб.), а также представители авиационной отрасли (154 тыс. руб.)», — отметили в исследовании.

По данным аналитиков, в десятку высокооплачиваемых профессий вошли финансисты и страховщики с зарплатой в 136,5 тыс. рублей, программисты с 134,1 тыс. рублей, сотрудники водного транспорта (129,9 тыс. рублей). После них идут производители кокса и нефтепродуктов (118,8 тыс. руб.), специалисты табачной индустрии (115,7 тыс. рублей) и ученые с оплатой труда в 106,1 тыс. рублей. Замыкают десятку металлурги с зарплатой в 104 тыс. рублей.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, неравенство в зарплатах в последние несколько лет постепенно снижалось. Все это происходило благодаря мерам поддержки и росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). Из-за этого доля сотрудников с низкими зарплатами становилась все меньше.

В начале октября президент «Ромира» Андрей Милехин заявил, что больнее всего экономический кризис ударил не по бедному населению, а по среднему классу. По его словам, по товарам-индикаторам, которые скупаются быстрее всего, можно определить потребительскую панику среди бедных. Однако сейчас такое население не впадает в паническое состояние из-за того, что в России есть своеобразный «предохранитель». То есть ведение личного подсобного хозяйства, посадка огорода, за счет чего население воспроизводит до трети потребительской корзины.