Минфин предложил сократить сроки владения жильем для обнуления НДФЛ при его продаже

Министерство финансов (Минфин) предложило регионам самим устанавливать минимальные сроки владения недвижимым имуществом для освобождения граждан от уплаты НДФЛ при его продаже. Речь идет об объектах недвижимости, приобретенных в порядке наследования, сообщает ТАСС со ссылкой на проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы».

«Предоставление субъектам РФ расширенного права уменьшения предельного (минимального) срока владения недвижимым имуществом для целей освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи недвижимого имущества, приобретенного в порядке наследования, в результате приватизации, по договору дарения, а также по договору ренты», — говорится в документе.

В настоящее время разница между стоимостью покупки и продажи недвижимости облагается НДФЛ в размере 13%, если между сделками прошло менее пяти лет. При этом в зависимости от ситуации установлен минимальный срок владения недвижимостью. Региональные власти могут по своему усмотрению определять эти нормы.

17 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на граждан РФ сейчас неактуален. В условиях международных санкций время для данной меры совсем неподходящее.