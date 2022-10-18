Пасечник рассказал об упразднении пунктов пропуска между ЛНР и другими субъектами России

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил об упразднении пунктов пропуска на административных границах республики с другими регионами России. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Пасечник отметил, что ЛНР начиная с 11 октября не проводит на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль.

«Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые еще там остаются, лишь охраняют имущество», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Луганске состоялось учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). Решение о его создании приняли после вхождения Луганской народной республики в состав Российской Федерации. Председатель РВИО Николай Овсиенко отмечал, что РВИО с начала спецоперации России на Украине включилось в работу по восстановлению объектов культурно-исторического наследия Донбасса.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция ВС РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.