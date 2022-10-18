В «Авиасейлс» не увидели роста спроса на билеты в Москву из Грузии и Казахстана после завершения мобилизации

Россияне пока не спешат возвращаться в Москву из Грузии и Казахстана, несмотря на сообщения столичных властей о завершении частичной мобилизации. Как сообщили «Газете.Ru» в компании «Авиасейлс», за последние сутки спрос на авиабилеты из этих стран в Москву не вырос.

«Мы следим за этими направлениями и пока никакого всплеска спроса на перелеты не видим. Данные по бронированиям билетов из Грузии и Казахстана в Москву за 17 октября в целом такие же, как и за 10 октября», — рассказали в пресс-службе «Авиасейлс».

В компании отметили, что за последние дни среди россиян никак не изменился и топ-5 наиболее популярных направлений: ими все так же остаются Ереван, Анталья, Ташкент, Душанбе и Стамбул.

Ранее в Грузии и Казахстане сообщали, что с 21 сентября на их территорию прибыли несколько сотен тысяч россиян. Из-за решивших уехать граждан на наземных пропускных пунктах на границах возникли многокилометровые очереди, а цены на авиабилеты в эти страны выросли в десятки раз.

О завершении частичной мобилизации в Москве днем 17 октября заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, мобилизационный план в столице выполнен, с 14 часов понедельника начали закрывать все мобилизационные пункты. Собянин подчеркнул, что все ранее разосланные повестки с этого момента считаются недействительными.

18 октября в Кремле сообщили, что процесс мобилизации остановлен в тех регионах, которые уже справились с мобилизационным заданием. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что указ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране пока не планируется.