Всемирный банк перевел займы Белоруссии в статус необслуживаемых из-за просрочки

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Всемирный банк (ВБ) сообщил, что предоставленные Белоруссии или гарантированные ею кредиты от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) переведены в статус необслуживаемых.

Такое решение ВБ принял из-за просрочки на сумму $68,43 млн. В пресс-службе подчеркнули, что займы признаются необслуживаемыми при просрочке более полугода.

«Сумма непогашенных кредитов МБРР составляет 967 млн долларов США, или 0,42 процента от общей суммы непогашенных кредитов МБРР», — говорится в заявлении.

Всемирный банк в марте приостановил программы в Белоруссии на фоне специальной военной операции России на Украине.

В конце 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд.

Позже президент Белоруссии Александр Лукшенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что одолженные Москвой деньги не были выброшены на ветер.

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