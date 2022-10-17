Германия ужесточила требования для получения россиянами визы

Германия ужесточила визовые требования для россиян, сообщается на сайте визового центра VisaMetric.

По его информации, теперь при подаче заявки на получение визы гражданину РФ требуется предъявить выписки, выданные на имя заявителя из банка, действующего в одной из стран Евросоюза. Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете или счетах россиянина, он должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца.

С 12 сентября ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Визовый сбор для россиян вырос с €35 до €80 (для детей до €40), увеличились сроки рассмотрения документов, от граждан РФ для оформления шенгена теперь требуются дополнительные документы, в частности медстраховка, оформленная в ЕС.

Как заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Совета ЕС Илва Йоханссон, в настоящее время «нет причины предоставлять российским гражданам легкий доступ в ЕС», так как к России больше нет доверия. Она подчеркнула, что быть туристом в ЕС – «это не фундаментальное право, это привилегия».