Миллер заявил, что введение потолка цен на газ влечет за собой прекращение поставок

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ — это нарушение условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — сказал он.

Ранее глава министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что вопрос об ограничении цен на природный газ из России не будет обсуждаться на неформальном заседании Совета министров Евросоюза по энергетике в Праге.

По словам Сикелы, «на столе уже нет предложения» об установлении потолка цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ. Он отметил, что этот вопрос больше не рассматривается в сообществе.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают девятый пакет антироссийских санкций после обстрелов критической инфраструктуры Украины 10 октября, однако введение потолка цен на газ в его рамках пока не рассматривалось.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Группы семи (G7) ограничить цены на нефть и газ из России настолько, чтобы страна лишилась прибыли от них. По его мнению, такой подход может «вынудить Россию задуматься о мире».