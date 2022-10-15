«Газпром» обсудит с Турцией возможность роста поставок через «Турецкий поток»

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Кадр из видео/Газпром/Youtube

«Газпром» договорился с Турцией о проведении быстрого диалога по поводу направления утраченных на «Северном потоке» объемов поставок через «Турецкий поток». Об этом в эфире Первого канала заявил глава газовой компании Алексей Миллер.

«Турецкая сторона, конечно же, проявила очень большой интерес, договорились с нашими коллегами, в частности, на корпоративном уровне, с министром энергетики Турции о том, что диалог начнем очень-очень быстро, буквально с начала следующей недели», — отметил Миллер.

По его словам, после проведения диалога начнутся обсуждения о конкретных объемах поставок и сроках реализации проекта.

Он добавил, что Турция согласилась создать торговую площадку, которая может стать ценовым индикатором для поставок газа потребителям.

14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и глава РФ Владимир Путин поручили министерствам энергетики двух стран в кратчайшие сроки приступить к работе по идее газового хаба, должно быть проведено совместное расследование.

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