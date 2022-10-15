Доходы России от продажи нефти уменьшились на $3,2 млрд в сентябре

В сентябре доходы России от продажи нефти сократились на $3,2 млрд, до $15,3 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

В сентябре экспорт российской нефти снизился на 230 тыс. баррелей в сутки, до 7,5 млн баррелей, при этом поставки в Евросоюз (ЕС) упали на 390 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателями августа.

В МЭА добавили, что после введения ограничений на нефть из России поставки могут сократиться еще больше.

12 октября замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что в России может произойти временное снижение добычи нефти из-за ограничений западных стран. По его словам, стоит ожидать снижение в небольших объемах, в районе 5% в 2023 году.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Он подчеркнул, что «это не какая-то победа России», а «победа здравого смысла». Представитель Кремля также подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину удалось наладить взаимоуважительные отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, они основываются на взаимном доверии и выгоде, что и позволяет лидерам этих стран обсуждать «самые острые моменты».