Экономист Байдильдинов заявил, что инициативу США о потолке цен на нефть трудно реализовать

Введение предельных цен на нефть из России трудно осуществить на практике, но сама идея работает в виде скидки на российские сорта нефти. Об этом РИА «Новости» заявил казахстанский эксперт в нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов.

«Введение потолка цен, действительно, уже давно обсуждается. Но, по сути, в той или иной степени это есть, но не в виде потолка, а в виде дисконта на российскую нефть, которая поставляется из России. Что же касается потолка цен, то это не очень осуществимо», — отметил Байдильдинов.

По его словам, речь идет о том, что трейдеры могут смешивать разные сорта нефти. Например, если 49% от общей доли будет из России, а 51% - другого происхождения, то такое топливо уже не считается российским. То есть такую нефть можно продавать под видом другого сорта.

Он добавил, что при введении потолка цен на российскую нефть делают оговорку по поводу запрета смешивания. Однако в реальности этот также трудноосуществимо. Например, несмотря на санкции в отношении Ирана, иранская нефть все равно поступает на рынки Азии, Китая, Индии и других стран.

14 октября советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне $10-20 за баррель.