Новак: новый участник проекта «Сахалин-2» для замены Shell появится до конца года

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Новый акционер нефтегазового проекта «Сахалин-2» вместо Shell будет определен до конца 2022 года. Слова вице-премьера России Александра Новака приводит ТАСС.

«Там будет новый акционер. До конца года будет определен новый акционер на ту долю, из которой ушел Shell», — заявил Новак в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

О решении англо-голландской компании Shell отказаться от участия в новом операторе «Сахалина-2» ООО «Сахалинская энергия» стало известно 1 сентября. Корпорация не будет получать долю в новом юрлице и оставляют за собой права на все собственные юридические лица.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора СРП-проекта «Сахалин-2». Согласно условиям, в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности прежнего оператора Sakhalin Energy.

25 августа правительство Японии подтвердило решение корпораций Mitsubishi и Mitsui сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Кабмин России разрешил передать им долю в новом операторе.

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