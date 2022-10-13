Миллер заявил, что на возможных новых нитках «Турецкого потока» установят российские турбины

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире Первого канала заявил, что турбины российского производства будут установлены на возможных новых нитках газопровода «Турецкий поток».

При этом он отказался указывать, сколько будет построено ниток, поскольку сначала, по его словам, необходимо определиться с объемом.

«Но в любом случае это новые газотранспортные мощности через Черное море, в коридоре «Турецкого потока», с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского союза», — сказал Миллер.

13 октября президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану создать хаб для поставок газа в Европу.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Турция с заинтересованностью восприняла предложение России создать газовый хаб.

Лидеры двух стран уже поручили проработать возможность создания хаба детально и оперативно.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Он состоит из двух ниток.