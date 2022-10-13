Правительство распорядилось создать нового оператора проекта «Сахалин-1»

Кабмин РФ распорядился создать ООО «Сахалин-1» с регистрацией в Южно-Сахалинске

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Кабмин России постановил создать нового оператора проекта «Сахалин-1» — ООО «Сахалин-1» с регистрацией в городе Южно-Сахалинск. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, дочерняя структура «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф» была назначена управляющей компанией нового оператора.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает восстановления добычи на проекте «Сахалин-1» после смены оператора.

7 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1», который получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1».

Иностранным акционерам проекта — американской ExconMobil, японской Sodeco и индийской ONGC — дали месяц на то, чтобы подать заявку на участие в новой компании. Согласно указу главы государства, зарубежные компании также могут рассчитывать на долю пропорционально текущему владению.

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