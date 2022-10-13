Глава «Газпрома» сообщил, что «Северные потоки» заполнены водой на сотни километров

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поврежденные нитки «Северных потоков» заполнены морской водой, для их ремонта потребуется отрезать значительную часть трубы. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Как рассказал Миллер, российская сторона до сих пор не была допущена к месту аварии.

По скорости потери давления газопроводами понятно, что произошел полный разрыв трубы, отметил он.

«Эксперты говорят — чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — сказал глава «Газпрома».

По его словам, чтобы восстановить целостность трубы, ее нужно поднять на поверхность, однако это осложняется морской водой, которой труба заполнена на сотни километров.

Ранее Алексей Миллер заявлял, что восстановление газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может занять не один год. Он отметил, что работы по их восстановлению смогут начаться только после решения санкционных, экономических и юридических вопросов.