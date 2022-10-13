ЦБ: повышенная волатильность российского рынка привела к недоверию инвесторов

close
100%
Банк России

Высокий уровень волатильности российского рынка акций и ценных бумаг привела к недоверию инвесторов и снижению активности различных игроков. Слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (ЦБ) Валерия Ляха приводит РБК.

«Отсутствие активных маркетмейкеров на рынке, закрытость эмитентов от розничных инвесторов и сосредоточение клиентов у нескольких игроков приводят к высокой волатильности российского рынка. Это приводит к тому, что инвесторы теряют к нему доверие», — заявил Лях во время выступления на Уральской конференции НАУФОР.

По его словам, за последнее время на российском рынке акций и ценных бумаг произошла «коррозия» института маркетмейкинга (торги с участием профессиональных игроков, заключившими с биржей договор с биржей о поддержании уровня цен торгуемых активов — «Газета.Ru»).

«Маркетмейкеры либо выполняют свою функцию строго в рамках контракта, не совершая сделок сверх него, либо передают их заключение третьим лицам. Это приводит, что во время корпоративных событий в рамках сессий мы имеем ту волатильность, которая сейчас происходит», — объяснил Лях.

Еще одной причиной высокой волатильности является стремление брокеров не выпускать денежные потоки клиентов на биржу. Это влияет на процесс ценообразование, указал он.

«Высокая концентрация клиентов у ряда профучастников приводит к тому, что начинает образовываться альтернативное ценообразование», — заключил Лях.

3 июня власти Евросоюза ввели санкции против Национального расчетного депозитария России. Этот депозитарий является крупнейшим в стране и единственный, у кого был доступ к международной финансовой системе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть