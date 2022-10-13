ЦБ: повышенная волатильность российского рынка привела к недоверию инвесторов

Высокий уровень волатильности российского рынка акций и ценных бумаг привела к недоверию инвесторов и снижению активности различных игроков. Слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (ЦБ) Валерия Ляха приводит РБК.

«Отсутствие активных маркетмейкеров на рынке, закрытость эмитентов от розничных инвесторов и сосредоточение клиентов у нескольких игроков приводят к высокой волатильности российского рынка. Это приводит к тому, что инвесторы теряют к нему доверие», — заявил Лях во время выступления на Уральской конференции НАУФОР.

По его словам, за последнее время на российском рынке акций и ценных бумаг произошла «коррозия» института маркетмейкинга (торги с участием профессиональных игроков, заключившими с биржей договор с биржей о поддержании уровня цен торгуемых активов — «Газета.Ru»).

«Маркетмейкеры либо выполняют свою функцию строго в рамках контракта, не совершая сделок сверх него, либо передают их заключение третьим лицам. Это приводит, что во время корпоративных событий в рамках сессий мы имеем ту волатильность, которая сейчас происходит», — объяснил Лях.

Еще одной причиной высокой волатильности является стремление брокеров не выпускать денежные потоки клиентов на биржу. Это влияет на процесс ценообразование, указал он.

«Высокая концентрация клиентов у ряда профучастников приводит к тому, что начинает образовываться альтернативное ценообразование», — заключил Лях.

3 июня власти Евросоюза ввели санкции против Национального расчетного депозитария России. Этот депозитарий является крупнейшим в стране и единственный, у кого был доступ к международной финансовой системе.