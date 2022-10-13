Помощник президента Ушаков: вторая часть зерновой сделки не выполняется

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что вторая часть зерновой сделки, в которой речь идет о снятии ограничений с российского продовольствия и удобрений, «совершенно» не выполняется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока вторая часть этой сделки совершенно не выполняется. И мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тысяч тонн удобрений находится в различных европейских портах», — сказал он.

По словам Ушакова, удобрения пока никто не может забрать, притом, что Россия предлагает на безвозмездной основе распределить их среди беднейших стран.

Ранее сообщалось, что заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс и генесекретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен отправятся 16 октября в Россию для проведения переговоров по зерновой сделке.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.