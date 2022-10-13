Путин: Россия выступает за пересмотр мировой финансовой системы

Президент России Владимир Путин во время выступления на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил, что РФ призывает к пересмотру принципов работы мировой финансовой системы, передает ТАСС.

По его словам, это же хотят многие партнеры России в Азии.

Российский лидер заявил, что благодаря этой финансовой системе в течение многих десятков лет «самопровозглашенный так называемый золотой миллиард», который «замкнул на себе» все потоки капиталов и технологий, по большой части смог существовать «за чужой счет».

Президент РФ также упомянул о наличии реальной угрозы голода и масштабных потрясений в результате возникшей волатильности цен на энергоносители и продовольствие в мире.

Также он добавил, что Россия продолжит переходить на расчеты в национальных валютах при поставках энергоносителей, поскольку это помогает укрепить финансовый суверенитет РФ и ее партнеров, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.

Ранее Путин заявил, что мировая экономика и энергетика сейчас переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка

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