Минстрой счел нужным продлить программу льготной ипотеки на новостройки после 2022 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Минстрой посчитал необходимым продлить программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Нужно принять совместное решение с правительством. Исходить при этом нужно из результатов практической реализации программы», — отметили в Минстрое.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил, что это поможет стимулировать спрос россиян на жилье. Сейчас он падает, уточнил депутат: до 12% на вторичное жилье, до 23% на первичное.

В рамках программы льготной ипотеки на новостройки заемщик может взять кредит на сумму до 3 млн руб. Ранее этот показатель составлял 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. — для остальных регионов. Заем можно оформить на 20 лет. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья. Программа распространяется на все категории граждан.

Президент России Владимир Путин в 2021 году назвал льготную ипотеку одной из ключевых антикризисных мер.

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