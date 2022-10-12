Россиян предупредили о возможном росте тарифов ЖКХ

Аналитик Разуваев заявил, что в России коммунальные платежи могут вырасти на 25–30%

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что в России могут значительно вырасти коммунальные платежи. Соответсвующее заявление он сделал в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, на время проведения сепциальной военной операции на Украине можно было бы рассмотреть возможность заморозить начисления по тарифам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и тарифам за электричество. При этом он считает, что этого не произойдет, поскольку за счет ЖКХ пополняется бюджет, «а это традиционно притягивает к себе огромное количество коррупционеров», которым «крайне невыгодно начинать урезать себе «кормушку»».

«Так что стоит ожидать общего роста по коммунальным платежам, примерно на 25–30%, и далеко не факт, что этим все ограничится», — сказал Разуваев.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на сообщение представителя Минэкономразвития РФ сообщало, что правительство перенесло индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) предупредили, что перенесенное на декабрь 2022 года повышение тарифов ЖКХ в пределах 9% может привести к усилению темпов роста инфляции в России на 1% до конца 2022 года.

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