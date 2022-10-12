Путин: Европу ждут убытки свыше $300 млрд из-за спотовых контрактов на газ

Президент России Владимир Путин заявил, что спотовый механизм ценообразования на газ принесет европейским странам свыше $300 млрд. убытков. Об этом он сказал на форуме «Российская энергетическая неделя», передает ТАСС.

«По экспертной оценке, только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше €300 млрд, или около 2% ВВП еврозоны», — заявил Путин.

По словам президента, этого можно было бы избежать, если бы Европа выбрала долгосрочные контракты с нефтяной привязкой.

«Разница между спотовым рынком и ценами по долгосрочным контрактам — в три-четыре раза», — подчеркнул он.

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