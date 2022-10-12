Глава «Газпрома» считает, что Европа может не пережить зиму с текущими запасами газа

Глава энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер заявил, что при изменении логистики поставок газа в Европу нагрузка на подземные хранилища будет больше, чем в предыдущие годы, и нет гарантий того, что европейские страны переживут зиму с текущими запасами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Города в Европе в зимние пики холодов могут замерзнуть за неделю», — сказал Миллер.

Он также отметил, что высокие цены на газ могут привести к деиндустриализации Европы с использованием национализации газового рынка и трейдеров.

Американский журнал Foreign Policy предупреждал, что Европа может на годы застрять в энергокризисе, а население продолжит беднеть. По данным издания, сейчас Евросоюз вынужден искать альтернативы российскому топливу. При этом европейские лидеры призывают граждан и бизнес больше экономить электричество. Это необходимо делать, так как газ сейчас в восемь раз дороже средних показателей за последние 10 лет.

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов ранее рассказал, что Европа гарантированно сможет отказаться от российского газа к 2040 году, но если очень постарается — то к 2025 году. Тем не менее, указал Колобанов, есть надежда, что прагматизм возобладает и цена такой диверсификации все-таки остановит «горячие головы».