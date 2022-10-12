Путин: отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. Его цитирует РИА «Новости».

«[Некоторые] прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов», — сказал Путин на форуме, что подобные участники энергорынка руководствуются лишь собственными амбициями.

Говоря об инцидентах на «Северных потоках», российский лидер назвал случившееся «опаснейшим прецедентом». «Конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам», — пояснил глава государства.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы утечки. По мнению шведских сейсмологов, данные происшествия стали следствием нескольких взрывов.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия направила ходатайства об участии в расследовании инцидентов на «Северных потоках» правительствам Швеции, Германии и Дании.