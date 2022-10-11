Силуанов сообщил министрам стран-участниц G20 об ограничениях на экспорт продовольствия из России

Множество ограничений в отношении экспорта российского продовольствия по-прежнему продолжают действовать, несмотря на заверения западных стран об обратном. Текущие санкции мешают Москве поставлять сельхозпродукцию на мировые рынки, приводит слова министра финансов России Антона Силуанова РБК.

«Мы слышим заверения об отсутствии санкционных мер для российских сельскохозяйственной продукции и удобрений. Но это не так. Закрытие зарубежных портов, запреты на заход в российские гавани, угрозы арестов судов и отказ их страховать, отключение российских финансовых институтов от системы SWIFT, ограничения международных работ и международных транспортных компаний — это только часть тех ограничений, которые сегодня сохраняются», — заявил Силуанов во время выступления на министерской встрече стран G20.

По его словам, эти и другие сохраняющиеся ограничения в отношении российского продовольственного сектора приводят к резким колебаниям цен на сельскохозяйственную продукцию в мире.

«Все это мешает экспорту продовольствия и удобрений на мировые рынки. Отсюда и ценовые колебания», — заключил Силуанов.

25 июля заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин заявил, что введенные против Москвы санкции западных стран могут поставить под удар мировую продовольственную безопасность. На ситуацию также оказывает давление реализация некоторыми государствами стимулирующих экономических программ количественного смягчения, которая стала причиной роста инфляции в глобальном масштабе.