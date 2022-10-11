Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta* в список террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес американскую корпорацию Meta (признана экстремистской организацией), которой принадлежат соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), а также популярный мессенджер WhatsApp, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне компанию указали как Meta Platforms Inc.

Помимо Meta, ведомство внесло в список молодежное демократическое движение «Весна», так как в сентябре прокуратура посчитала, что деятельность организации «направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя» Российской Федерации.

21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. Мессенджер WhatsApp эти меры не затронули. Работа мессенджера в РФ не была ограничена.

В апреле корпорация Meta обжаловала решение суда, ранее признавшего ее экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

Ранее суд отказал корпорации в проведении лингвистической экспертизы в деле о запрете в России.

*  признана экстремистской организацией
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