Инфляция в Чехии выросла до рекордных 18% в сентябре впервые за 29 лет

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Global Look Press

Инфляция в Чехии в годовом выражении ускорилась до 18% в сентябре, что стало максимальным показателем впервые с 1993 года. Об этом сообщается на сайте Главного статистического управления (ГСУ) страны.

«Рост цен в республике продолжается. В сентябре показатель инфляции в годовом исчислении составил 18%, что является максимумом с декабря 1993 года», — отметили в публикации.

Там также указали, что лишь только в сентябре потребительские цены в магазинах поднялись на 1%, а за этот год рост цен на основные продукты питания уже значительно превысил инфляцию. Например, пшеничная мука в 2022 году подорожала на 70%, масла и жиры выросли в цене более чем на 50%, а молоко и сахар подорожали примерно на 50%.

В конце сентября глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что рост европейской экономики может замедлиться в ближайшие месяцы из-за относительного слабого курса евро к ведущим мировым валютам, а также высокого уровня инфляции в Евросоюзе.

До этого глава Национального банка Хорватии Борис Вуйчич заявил, что повышение трех ключевых ставок Европейским Центробанком (ЕЦБ) на 75 базисных пунктов — правильное решение для борьбы с ростом уровня среднегодовой инфляции в странах Евросоюза.

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