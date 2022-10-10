Эксперт Буцаев заявил, что PepsiCo и Coca Cola не платили десятки миллиардов рублей в бюджет России

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pexels.com

Международные корпорации PepsiCo и Coca Cola занимались саботажем внедрения расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки. Зарубежные компании не доплатили в бюджет десятки миллиардов рублей, приводит слова главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева ТАСС.

«Все, кто нам рассказывали, в том числе из крупных международных корпораций, какие они «зеленые», фактически саботировали принятие внедрения расширенной ответственности производителей на территории нашей страны. Это в том числе компании, которые объявили об уходе из нашей страны: это и Coca-Cola и Pepsi, причем Pepsi занималась таким саботажем не только в отношении сладких напитков, но и в отношении молочных продуктов», — заявил Буцаев во время выступления на Российском экологическом форуме.

По его словам, PepsiCo и Coca Cola устанавливали несколько сотен баков, называли это экологической программой и не платили десятки миллиардов рублей в бюджет. Однако ту же практику использовали на российском рынке не только крупные зарубежные производители газированных напитков.

«В перечень компаний, которые занимались саботажем реформы расширенной ответственности, входят также и другие производители, входящие в ассоциацию «Руспэк» (в ней состоят Mars, Danone, Балтика, Nike, Nestle, Heineken, Procter & Gamble и другие — «Газета.Ru»)», — заключил Буцаев.

30 декабря РБК со ссылкой на заявление представителей аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил о решении правительства России отложить на 2023 год проведение реформы расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. С этого времени предполагается утилизация производителями всей упаковки и постепенное увеличение норматива утилизации всех товаров минимум на 10% ежегодно.

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