ПСБ обеспечил подключение бизнеса к интернет-эквайрингу за один день

ПСБ совместно с компанией Robokassa автоматизировал процесс подключения предпринимателей к интернет-эквайрингу, сообщает пресс-служба банка.

Теперь подключение услуги приема платежей в интернете занимает всего один день, и для этого требуется один договор.

Как рассказал вице-президент, директор по эквайрингу ПСБ Никита Хомутов, банк является надежным партнером для своих клиентов и во многом предвосхищает их потребности, а высокий уровень цифровизации банковских услуг обеспечивает вывод на рынок уникальных решений для бизнеса. По его словам, это позволяет предлагать передовые продукты первыми на рынке.

«Обновленный сервис позволяет клиентам в кратчайшие сроки интегрировать возможность приема платежей на свои онлайн-площадки, независимо от их формата, и начать принимать платежи уже на следующий день после подачи заявки. Оплату товаров и услуг с бесплатной фискализацией в соответствии с положениями федерального закона о кассовой технике и круглосуточной поддержкой можно настроить на сайте, в социальных сетях, в мессенджерах. Сервис в первую очередь интересен и выгоден клиентам с оборотом, не превышающим 300 000 рублей в месяц», — пояснил он.

В ПСБ считают, что новое решение будет интересно тем, кто развивает свой бизнес в интернете. Это онлайн-магазины, предприниматели, предлагающие товары и услуги в социальных сетях и мессенджерах, а также компании, работающие в сфере образования. Кроме того, в упрощенной процедуре подключения интернет-эквайринга могут быть заинтересованы благотворительные организации.

Отмечается, что услуга предоставляется по тарифу от 2,7% в зависимости от сферы деятельности клиента.